Alessandra Amoroso, relax prima dell'America

La cantante in splendida forma in bikini

22/6/2012

“Prima di partire ci vuole un po' di mare, cinguetta Alessandra Amoroso su Twitter ed eccola infatti in bikini e in splendida forma sulla spiaggia a San Foca, Lecce, dove il suo fidanzato storico ha un bar. Poi il volo per New York.

Un momento d'oro e di gloria questo per la cantante salentina, da dividere con le persone più care. A pochi giorni dalla partenza per l'America Ale infatti si è concessa qualche giorno di vacanza nel mare di casa sua. Con lei, come mostrano le foto del magazine Vero, anche la sorella, la zia e alcuni amici. Una clan con il quale ama trascorrere tutto il suo tempo libero.



Reduce dell'ultimo trionfo stagionale nei Wind Music Awards all'Arena di Verona e da pochi giorni a New York, dove studierà per due mesi la musica gospel, l'Amoroso è al settimo cielo. La carriera procede a gonfie vele e l'amore le sorride. Amore che si chiama Luca De Salvatore, conosciuto da ragazzina, perduto e ritrovato in età adulta. Insieme i due vivono a Roma, ma sulla spiaggia di San Foca lui ha un bar ed è qui che Ale scappa, soprattutto d'estate, in ogni ritaglio di tempo. "Siamo la mela divisa a metà che si riunisce" dice la cantante parlando della sua relazione con Luca: "Che Dio me la mandi buona, io sono innamorata dell'amore", aggiunge. E se nelle sue canzoni si parla spesso di amori sfortunati, il problema non la riguarda proprio.



Con Luca, che è con lei a New York e che le fa da assistente, vive ogni secondo della sua vita e "di tanto in tanto sogno di portarlo all'altare", confessa. Intanto da Twitter Ale cinguetta e manda scatti dalla Grande Mela