Tamara Ecclestone in bikini seduce Londra

La ricca ereditiera in difesa di delfini e balene

22/6/2012

Tamara si spoglia per una buona causa. In costume bianco, con pareo pendant e scarpe vertiginose, la Ecclestone si lascia immortalare in tutto il suo splendore. A Londra, per la linea mare Lisa Blue, di cui è testimonial, sostiene la campagna animalista a favore di balene e delfini lanciando sul mercato un nuovo braccialetto.



Chi pensa che la ricca ereditiera sia esclusivamente una donna capricciosa, viziata e dedita allo shopping sfrenato deve fare marcia indietro. Sotto quel seno prorompente batte un cuore sensibile ai problemi degli animali e la sua "battaglia" in loro difesa la combatte in bikini.



Con quei lunghi capelli che le coprono il décolleté sembra una sirena riemersa dalle acque, peccato solo che abbia deciso di nascondere le forme del suo lato B e dei suoi fianchi con un candido pareo annodato in vita. Ma l'estate è appena iniziata e prima o poi siamo sicuri che si libererà di quel foulard per tuffarsi in mare dai suoi amici marini per cui ha "faticosamente" lottato.