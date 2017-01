Raffaella Fico, curve sospette

Pancino arrotondato per la ex di Mario

21/6/2012

Che ci fa Raffaella Fico con un pancino sospetto nelle vesti di controllore Atac a Roma? La ex di Mario Balotelli regala le schedine del Supernealotto ai passeggeri della metropolitana, l'equivalente dei tagliandi verrà devoluto per i terremotati dell'Emilia. I flash dei fotografi sono tutti puntati sul fisico della Fico: ad attirare l'attenzione un giro vita e un pancino decisamente arrotondati. Che la ex di Supermario nasconda un segreto?

La storia tra Raffaella e Mario negli ultimi tempi ha vissuto di alti e bassi, con lui che si faceva beccare con altre donne e lei che lo perdonava. Fino alla rottura definitiva quando il calciatore ha confessato di avere una relazione con la sua assistente da due anni, la Fico ha preso i bagagli e se n'è andata dalla casa del giocatore a Manchester. Ora Balotelli si trova a Cracovia in attesa del match dell'Italia, Raffaella è a Roma, ma tra i due la relazione potrebbe non essere chiusa del tutto. Già perché a ben guardare le immagini della Fico pare che possa nascondere un dolce segreto. Supermario ne sa qualcosa?



"Non lo sento più perché non stiamo più insieme". Molti dicono che Balotelli sia antipatico: lei cosa ne pensa? "Non è antipatico come lo dipingono, anzi è una persona simpaticissima: non ho nulla di male da dire sul suo conto" - ha detto a Radio2 la Fico.