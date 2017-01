Lato B scolpito per Miley Cyrus

Pantaloncini troppo corti per lo shopping

21/6/2012

Shopping prematrimoniale per una statuaria Miley Cyrus, che in mini top aderente e shorts sfrangiati, così corti da sembrare addirittura mutandine, trascorre qualche ora tra i negozi con un'amica. Sotto ai micro jeans il dubbio sorge spontaneo, indossa o no l'intimo? Il lato B comunque è mozzafiato.

La bellissima cantante e attrice a soli 19 anni ha bruciato tutte le tappe. Star di "Hannah Montana", sit com prodotta dalla Walt Disney e cantante affermata oltre che ufficialmente fidanzata con uno degli attori più belli e desiderati di Hollywood, Liam Hemsworth, 22 anni, australiano protagonista di "Hunger Games", che le ha chiesto la mano regalandole un diamante di 3.5 carati.



I due fanno coppia fissa da ormai tre anni e il grande passo per loro è davvero vicino. Anche se qualche giorno da Miley è stata paparazzata insieme ad un amico in piscina facendo partire subito il gossip maligno. Lei ha risposto su Twitter arrabbiata: "Io amo il mio fidanzato e lui ama me. Tutto il resto sono str*****e”. Quindi ora non posso avere amici del sesso opposto perché sono fidanzata?". E per sbollire la rabbia intanto si dedica allo shopping e sfoggia un fisico da urlo, di cui Liam andrà sicuramente fiero.