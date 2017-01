Emma, weekend con Montovoli

Li ha fatti conoscere la Capuano

21/6/2012

L'ennesimo fidanzato attribuito a Emma e puntualmente smentito? Forse, ma intanto la Marrone ha trascorso già due weekend di divertimento al mare con Andrea Montovoli, attore 27enne. “Qui è un paradiso” cinguetta la ex di De Martino. Secondo il settimanale Visto a farle incontrare Andrea sarebbe stata l'amica comune ed ex corteggiatrice Irene Capuano. E così ecco Emma sorridere e mostrare il segno di vittoria in posa con gli amici.

Montovoli ha debuttato al cinema con “Uno su due”, ha ricoperto ruoli in “Il papà di Giovanna” , “Scusa ma ti voglio sposare”, “Balla con noi” e “Pokergeneration”, oltre ad aver fatto diversi spot. Nel 2009 si era fatto notare con la sua partecipazione a Ballando con le stelle.



Emma, dopo la separazione da Stefano De Martino, sembra aver ritrovato il sorriso e la voglia di divertirsi. Sul social network scherza a proposito dei flirt che le vengono attribuiti e lo scorso 30 maggio ha scritto: “Ho appena scoperto l'ennesimo fidanzato!! Quindi chiedo al milione di amici che mi seguono se gentilmente possiamo salutarci da lontano senza contatti fisici anche perché l'età avanza e nn le reggerei tutte queste passioni travolgenti...”. Tra poco partirà per il tour con tanta vitalità ed energia e chissà se troveremo Andrea sotto il palco...