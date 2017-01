Veronica Ciardi, shopping di e con trampoli

L'ex gieffina compra peep toe verde acceso

21/6/2012

Delle scarpe è una vera fanatica e in un caldo pomeriggio milanese Veronica Ciardi si dà allo shopping selvaggio. Eccola immortalata in shorts di jeans mentre prova delle peep toe (le scarpe col dito che sbircia) dal tacco a stiletto verde acceso. Gambe lunghe e sinuose e forma perfetta per l'ex gieffina.

Veronica in realtà nella boutique "Casadei" entra già su tacchi vertiginosi, poi resta scalza e prova le scarpe del colore più hot dell'estate 2012, verde acceso, must cromatico molto amato dalle vip. Miss Ciardi, look casuale e tatuaggio ben in vista sul braccio, appare in splendida forma e serena.



Sono lontani i turbolenti anni degli amori ambigui e dei comportamenti sopra le righe, dei balli sui cubi e delle discoteche con l'amica Sarah Nile. Adesso la bella Veronica sembra essersi "calmata". Uscita da un periodo difficile in cui ha sofferto anche id disturbi alimentari l'ex gieffina vive un periodo di "normalità", anche in amore. Da oltre un anno è infatti fidanzata con Matteo Aloisi, conosciuto come Halo Vox, vocalist e bagnino.