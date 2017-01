Rumer, lato B in primo piano

A Los Angeles la Willis sfoggia un nuovo look

21/6/2012

Look country per Rumer che, a Los Angeles, trascorre qualche ora in un negozio di arredamento. Mentre si destreggia tra vasi e cuscini colorati lascia intravedere una parte di sedere dai suoi pantaloncini stracciati. Per la figlia di Bruce Willis e Demi Moore non è un problema mettere in mostra il suo lato B, soprattutto ora che si è liberata di quegli ingombranti chili di troppo.



Non è magra come la madre, ma la Willis da quando è tornata in forma sfoggia un look più sbarazzino. Maglietta bianca slabrata dalla quale spunta un reggiseno nero, camicia a scacchi rigorosamente aperta e pantaloncini in jeans stracciati che lasciano scoperta la natica destra. Il tutto accessoriato da un paio di stivali marroni da cowboy.



Anche i suoi capelli hanno subito un cambiamento, dal rosso mogano, sfoggiato lo scorso inverno, al nero corvino. Inutile dire che il contrasto con la sua pelle chiara non le rende giustizia e che la più bella della famiglia resta sempre lei, mamma Demi.