La Gregoraci strizza il seno nella camicia

Mentre Aida Yespica scopre le gambe

21/6/2012

Aida Yespica mostra le gambe al Pitti di Firenze. Shorts e maglia over la bella venezuelana si presenta nello stand di cui è testimonial e fa impazzire i flash. L'obiettivo è sulle gambe, chilometriche, affusolate e davvero mozzafiato. Oltre alle gambe mostra anche il décolleté, invece, Elisabetta Gregoraci, anche lei presente alla manifestazione modaiola. Lady Briatore strizza il seno in una camicetta bianca molto hot.

Come una vera diva la Gregoraci ha catalizzato su di sé l'attenzione, ha parlato dei suoi progetti imprenditoriali, dai locali di prossima apertura tra cui uno a Marbella a quelli nel campo della moda con la linea dedicata ai bambini, senza dimenticare di farsi notare per la sua bellezza e il suo stile. Gonnellina e camicia bianca ad esaltare la carnagione abbronzata, trucco perfetto, capelli ad incorniciare il viso per una Elisabetta che ha mostrato un décolleté strizzatissimo e sexy.



Preferisce invece puntare sulle gambe la Yespica che ormai ha fatto degli shorts il suo look. Li indossa mentre fa shopping, li sceglie per le occasioni mondane, li preferisce anche agli abiti eleganti. Comodi, pratici e molto sensuali se portati dalla bella Aida.