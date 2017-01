Il seno di Nicole dà spettacolo

La Minetti seduce Milano con le sue curve

21/6/2012

Se riesce a nascondere il suo viso sotto il Panama in paglia, per Nicole Minetti è impossibile mettere in ombra il suo prosperoso décolleté, evidenziato ancor di più da un miniabito stretch grigio. Senza reggiseno, la consigliera regionale surriscalda le vie del centro di Milano con i suoi capezzoli turgidi in bella vista. Un'abbronzatura omogenea, capelli schiariti dal sole e cuffie alle orecchie. Eccola in versione estiva.

Passeggia, sorride e si diverte. Ama farsi ammirare e ogni volta stupisce con il suo look che, più si alzano le temperature e più diventa hot. Con un vestito inguinale e aderente la Minetti mostra fiera il suo fisico scultoreo.



Gambe sinuose, lato B tonico e ben tornito, pancino sexy appena accennato e un seno prorompente che fa perdere il respiro: sodo, perfetto e libero...

Niente tacchi, gli unici accessori sono un cappello, orecchini vistosi e una borsa alla moda. Al collo delle vistose cuffie per ascoltare la musica. E l'andatura prende tutto un altro ritmo.