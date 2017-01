Corona nel business della farfalla

"Sono single e mi diverto...", dice Fabrizio a Tgcom24

20/6/2012

Belen sta con un altro ma Fabrizio Corona non si dispera e con la “farfallina” della sua ex costruisce un vero business. E intanto da single pensa a divertirsi: “Mi sento come se fossi tornato a quando avevo 18 anni. Sto bene e sono sereno”, racconta l'ex re dei paparazzi a Tgcom24. Belen ormai è un capitolo chiuso.

In affari con Social Channel, Fabrizio tenta insomma il colpo commerciale. Con il marchio registrato del tattoo, che la showgirl ha sfoggiata a Sanremo, quando era ancora insieme a Fabrizio, Scarcella, Limone e Corona lanciano le borse con la farfalla, destinate a diventare il must dall'estate.



Le portano al braccio al Pitti di Firenze testimonial d'eccezione come Nena Ristic e Nicole Minetti.



Guarda caso due delle nuove presunte fiamme di Corona. La farfallina di Belen è volata sul posto giusto.

Cosa ne pensa lui?

“L'ho già detto. Sono single e me la godo, mi diverto... “

Con tutte e due?

“Non rispondo e ribadisco, mi sento tornato a 18 anni e sono sereno...”

E Belen?

“Le storie d'amore nascono e poi finiscono...”, risponde Fabrizio con una pillola di saggia filosofia, poi chiede di non parlare più della sua ex. Difficile....

Ma con Stefano durerà o finisce prima dell'estate?

“Sono affari loro, non mi riguardano...”



Un capitolo chiuso insomma per il bel Corona, che pare stia pensando a tutt'altro e se la spassi davvero.

E l'estate, come la passerai?

“Non so se vi ricordate che ho qualche problemino con la giustizia. Resto a Milano naturalmente, a lavorare. Però fra due o tre anni, quando sarò fuori dal caos mi prendo un anno sabbatico e me me ne vado in Brasile, da solo”.



Un progetto troppo a lungo termine, prima si presume che ne vedremo ancora delle belle.