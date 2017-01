Vanessa e Johnny, love story finita

Depp e la Paradis ufficializzano separazione

20/6/2012

Il tira e molla va avanti da mesi ormai, adesso però la notizia è ufficiale: Johnny Depp e Vanessa Paradis si sono lasciati. Un portavoce dell'attore ha fatto sapere che quella della coppia è stata una separazione amichevole e ha chiesto alla stampa e ai fan di rispettare la privacy dei due anche per il bene dei figli, Jack, 9 anni e Lily Rose, 13.

I due sono stati insieme per ben 14 anni ma non hanno mai pensato al matrimonio. Da anni vivevano insieme ai figli nel sud della Francia, patria della cantante e modella. Nell'ultimo anno però le voci sulla crisi della loro relazione si erano fatte più insistenti. I due non erano infatti più apparsi insieme in pubblico e Vanessa era sempre più assente sui red carpet in cui presenziava il compagno.



Poi le prime voci, a gennaio, le chiacchiere e le smentite, fino alla conferma di questi giorni. Già da quasi un anno Vanessa e Johnny vivevano separati. Ancora non si conoscono i motivi della rottura, ma c'è chi ipotizza che Depp abbia esagerato con le scappatelle e possa addirittura essersi invaghito di Eva Green con cui ha condiviso il set dell'ultimo film firmato Tim Burton, 'Dark Shadows'. Altri ancora, invece, attribuiscono la fine della storia tra i due al vizietto dell'alcol dell'attore, pizzicato più volte negli ultimi mesi ubriaco fuori da alcuni locali.