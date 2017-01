La Barolo in posa già da bambina

Sgambettava e mostrava il fisico

20/6/2012

In posa come una diva, appassionata di moda, fotografia e bella quanto ora. Sgambettava davanti all'obiettivo mostrando il suo sorriso solare e sincero, mostrando gli occhioni blu cielo e i capelli dorati. Ieri come oggi. A guardare questa foto pare proprio che il suo futuro era già scritto... Ecco Elena Barolo in uno scatto da bambina che lei stessa ha postato sul suo profilo Twitter.

Gambette esili, minigonna, scarpette sportive, lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle e occhioni sorridenti. E' solo una delle immagini che la ex velina ha deciso di postare per mostrarsi da bambina. Già allora aveva la vocazione per la posa e per il look. Ora, dopo aver lasciato il bancone di Striscia e aver recitato in alcune fiction, la Barolo ha deciso di dedicarsi alla sua vera passione: la moda. Ha aperto un blog e mostra le sue foto con accessori sempre all'ultimo grido...