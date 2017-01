Vieri segna contro Balotelli

Baci e abbracci con Veronica, ex fiamma di SuperMario

20/6/2012

Altro che ritorno di fiamma con la Canalis, Bobo Vieri fa pressing sulla bionda pallavolista Veronica Angeloni, che poche settimane fa era stata immortalata a Forte dei Marmi con l'enfant terrible Mario Balotelli. Fra i due coccole e baci mozzafiato sotto la luna di Capri...

Che sia la nuova coppia dell'estate 2012? A guardare gli scatti di Novella 2000 sembrerebbe proprio di sì. Veronica e Bobo si appartano fuori dall'albergo Tiberio Palace di Capri, dove entrambi hanno partecipato ad un evento sportivo. La bionda Veronica indossa un abitino a fiori cortissimo che mette in mostra le lunghe gambe sinuose. Bobo non le stacca gli occhi di dosso e poi passa all'attacco per fare gol con un bacio appassionato.



Solo poche settimane fa Veronica, 25 anni, tra le migliori schiacchiatrici in circolazione, era in Versilia e sembrava molto intima con SuperMario. Una passione per i calciatori e per i campioni. Adesso però è il turno di Bobo. Che non si lascia sfuggire l'occasione d'oro di segnare contro un fuoriclasse come Balotelli. La partita è ancora aperta però, dopo Capri Bobo e Veronica si sono momentaneamente separati, lui a Formentera, lei a Dubai. I più giurano infatti che i due si rincontreranno presto per un finale coi botti.