Eli e Steve-O si amano ancora

Sul Twitter della Canalis la prova della loro unione

20/6/2012

Ritorno di fiamma per Elisabetta Canalis e Steve-O che hanno rimesso in discussione la fine della loro storia e sono pronti a provarci ancora. Sul Twitter della Canalis l'immagine di due mani che si incrociano e i tatuaggi si uniscono. A commentare la foto un'unica e inequivocabile parola: "Amore!". Chi la voleva di nuovo al fianco di Bobo Vieri resterà deluso: "Christian è solo un amico", ribadisce.



Quando un'unione è importante è difficile da dimenticare. Lo sa bene l'ex Velina sarda che, dopo la difficile relazione con lo stuntman americano conclusa a fine marzo, non ha voluto più nessuno al suo fianco. E infatti, non meno di un mese fa, al settimane A ha dichiarato: "Mi manca, mi ritrovo a fare la spesa per due. A volte penso che ci dovremmo riprovare. Stando con lui in America ho capito che dire "ti amo" non ti rende più debole, anzi, ti fa sentire più libera e forte".



Parole tanto dolci devono essere volate Oltreoceano direttamente nelle orecchie di Steve-O che, stando ai bene informati, ha iniziato a inviarle romantici messaggini. Poi l'incontro a Los Angeles e la foto insieme. Eli ce l'ha fatta, con lo scapestrato Steve-O ha ritrovato la felicità.