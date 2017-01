Ventura-Inzaghi, un mare li divide

Lei in città, lui in spiaggia

19/6/2012

C'era stato un riavvicinamento che aveva fatto ben sperare, ma a guardare Alessia Ventura in giro per il centro di Milano mentre Pippo Inzaghi si diverte a Formentera con gli amici (tra cui Bobo Vieri), vien da pensare che i due siano ancora un po' distanti. Lei a Tgcom24 un mese fa aveva detto di non aver ancora programmato nulla, ma di avere in mentre una vacanza con le amiche. Lui ha fatto lo stesso ed è volato al mare.

Occhiali da sole, jeans e scarpe sportive con i colori fluo, capelli sciolti e grandi sorrisi Alessia è stata pizzicata in centro a Milano intenta nello shopping per la casa. Altro scenario e altra vita per il calciatore Pippo Inzaghi che si sollazza in boxer neri tra bagni di sole, nuotate e lunghe chiacchierate tra amici. Inzaghi è a Formentera con Bobo Vieri. I due sono grandi amici e in spiaggia si divertono parecchio... A caccia di donne?