Tra Barbara e il suo toyboy un bacio di troppo

E la De Rossi non vuole più sentir parlare di Anthony

19/6/2012

Un bacio c'è stato, ma, pare, solo sul set. A Barbara De Rossi però è bastato per mettere alla porta il suo toyboy Anthony Manfredonia, 21 anni più giovane di lei. E così quella love story, che durava da due anni e sembrava destinata ad andare avanti per sempre, è finita da un giorno all'altro.

Il bacio della discordia sarebbe quello che Anthony si è scambiato con Eliana Conte, durante una scena del film “Con tutto l’amore”, interpretato da Cristel Carrisi, la figlia di Albano, e dalla stessa Barbara De Rossi. Troppo focoso e sospetto. Inoltre, come rivela il settimanale DiPiù la stessa Eliana Conte si sarebbe confidata con la De Rossi dicendole che Anthony ci stava provando con lei. E' stato l'inizio della fine. La relazione è cambiata in maniera inaspettata e clamorosa e tutti i nodi sono venuti al pettine. Rancori, accuse, incomprensioni. Fino alla rottura definitiva.



L'attrice insiste nello smentire che la fine sia legata ad un caso di corna. Anthony non avrebbe nessuna relazione con Eliana Conte, anzi sembra abbia messo gli occhi su un’altra, l’attrice di colore Sylvie Lubamba, lanciata da Piero Chiambretti nel programma "Markette", che ha dieci anni più di lui. In ogni caso lei non vuole più sentire parlare di lui: “Anthony? Non voglio più avere niente a che fare con lui...”. L'incanto si è rotto e la storia è finita. I sogni di Barbara De Rossi di una nuova famiglia, addirittura di un figlio con il suo giovane fidanzato si sono rivelati effimeri, come sono quasi sempre i sogni. La realtà è un'altra cosa.