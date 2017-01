La farfalla di Belen sulla borsa di Nena

Che affare per gli amici di Corona

19/6/2012

Affare fatto! La farfalla di Belen, dopo essere stata registrata come marchio, approda nelle boutique. Per prima si è posata sulle borse di un marchio trendy e in voga tra le belle dello showbiz che potranno così sfoggiare i loro modelli stile Kelly con applicazioni colorate. Presentata al Pitti di Firenze e sfoggiata da Nena Ristic, la borsa con la farfalla è destinata a diventare il must dell'estate. E Belen?

C'è da scommettere che una borsettina personalizzata verrà sfoggiata anche dalla showgirl argentina. Insomma gira e rigira negli affari tutto torna... E guarda caso a presentarla alle sfilate fiorentine insieme alla Ristic c'è proprio Fabrizio Corona.



Ecco in anteprima Nena mentre posa con la sua mini-bag fucsia con tanto di farfalline svolazzanti applicate sopra. Il tatuaggio della Rodriguez ora è davvero a portata di mano...