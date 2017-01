Cecilia Capriotti infiamma Formentera

Su Twitter scatti mozzafiato

19/6/2012

Posa in un micro bikini ammiccando sensuale e, da Ibiza e Formentera, la sexy Cecilia Capriotti manda baci ai suoi followers postando le sue foto su Twitter. "Paradiso..." scrive la showgirl sotto ad uno scatto in cui il suo scultoreo lato B catalizza gli sguardi. L'estate bollente 2012 è ufficialmente cominciata...

Curve conturbanti e forma perfetta, Cecilia, single da poco, dopo il breve flirt con Philipp Plein, fidanzato di Aida Yespica, se la gode in barca tra le isole più vip del Mediterraneo, documentando la sua vacanza con scatti mozzafiato. "Poi dicono che sono megalomane...", scrive a commento di una foto in cui posa distesa a bordo barca.



E se non proprio megalomane certo un po' esibizionista la bella Cecilia lo è di certo. Con le forme che madre natura e non solo le ha regalato però ha tutte le ragioni per esserlo. E la sera, discoteca e ore piccole. La bella showgirl, che nel 2010 ha partecipato a "Ballando con le stelle" in coppia con Samuel Peron, sembra intenzionata a divertirsi e chissà che l'amore non bussi alla sua porta.