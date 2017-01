Europei 2012: la sfida delle wags

Rooney vs Seleznyov, curve a confronto

19/6/2012

Se le nostre italiane si sono distinte in tribuna per bellezza ed entusiasmo dopo la vittoria degli Azzurri contro l'Irlanda, anche le wags di Inghilterra-Ucraina non si sono fatte attendere. A loro il compito di sostenere la propria squadra con tanto di maliziosi trucchetti. In bikini giallo-blu, sulla rivista Maxim, si sono distinte le mogli degli ucraini Seleznyov, Gusev e Konoplyanka. Ma anche le compagne inglesi rispondono a suon di curve.

Eccole, le wags, protagoniste degli Europei tanto quanto i compagni calciatori. Con la loro bellezza, esuberanza e simpatia, dagli spalti riescono a dare quel tocco di colore a delle partite, spesso un po' troppo tese.



Dopo la vittoria degli Azzurri anche le nostre italiane hanno festeggiato con i loro bambini tra le braccia. Carolina Cassano, Cristina De Pin, compagna di Montolivo, Eleonora Balzaretti, Silvia Diamanti, tutte con la maglia della nazionale, hanno prima sostenuto, poi festeggiato la squadra di Prandelli.



Anche per le wags di Inghilterra-Ucraina la sfida è a colpi di bellezza. Le conturbanti curve di Coleen Rooney, quelle di Melanie Slade, compagna di Theo Walcott, e Alex Curren, moglie di Steven Gerrard devono competere con quelle hot di Alla, Olesya, Viktoriya, rispettivamente mogli di Seleznyov, Gusev e Konoplyanka, che hanno posato per Maxim indossando bikini più che strizzati degli stessi colori della loro nazionale.