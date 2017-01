Elena Barolo sexy a Miami

L'ex velina "sfila" in spiaggia con il suo Alessandro Martorana

18/6/2012

E' volata a Miami in compagnia del suo fidanzato, il sarto Alessandro Martorana, con il quale si concede lunghe passeggiate sulla spiaggia. Elena Barolo, con un bikini nero, sfoggia un fisico mozzafiato, poco diverso da quello che si dimenava sul bancone di Striscia. Un po' meno tonico è il suo accompagnatore che appare più appesantito di qualche anno fa, quando a Miami ci andava con Simona Ventura.

Da quando ha aperto il suo blog di moda, le foto se le scatta da sola, ma appare ovviamente sempre vestita. A Miami invece, concede un po' di respiro al suo corpo, decisamente in forma. Con un bikini striminzito esalta le curve del suo sedere. Linee perfette, non un filo di cellulite e nemmeno una smagliatura per l'ex velina bionda. Qualche bracciale, occhiali verdi e via... il bagnasciuga si trasforma in passerella e lei si prepara a sfilare proprio come ha fatto la settimana precedente l'ex collega Melissa Satta.



Elena e Alessandro, alla loro prima vacanza documentata, appaiono molto affiatati. Prima sul lettino, lui le accarezza la schiena, poi in riva al mare camminano tendosi per mano. E se lei può essere motivo di distrazione per i bagnanti, lui, certo che la bellezza che ha al suo fianco "gli appartiene", si lascia continuamente distrarre dall'inseparabile telefonino.