Marika, una fede "errata" per il Napoli

La Fruscio si fa tatuare un messaggio... con qualche refuso

18/6/2012

Quando il Napoli ha vinto la Coppa Italia si è esibita in un siparietto bollente in bikini azzurro, adesso Marika Fruscio va oltre e si fa tatuare sul braccio un messaggio di fede verso la squadra azzurra e verso la città. Ma scivola sulla grammatica...

La frase che la sexy showgirl brianzola si è fatta "incidere" non lascia dubbi sull'amore di Marika per la bella città partenopea e per la sua squadra: "Un'unica città, un'unica colore e un unica e sola fede".



Peccato che al tatuatore sia sfuggito un apostrofo dove ci voleva (un unica fede, ndr) e "colore" sia diventato un sostantivo femminile (un'unica colore, ndr) e peccato che Marika non se ne sia accorta. Speriamo solo che il tatuaggio non sia indelebile.



"Ero tanto desiderosa di farlo da tempo, ora mi son detta perché no", racconta Marika per spiegare le ragioni che l'hanno portata a farsi un tatuaggio. "Napoli è una città che mi ha dato tanto, la sua gente sin da sempre mi ha dimostrato calore , in ogni mia apparizione. Ora sono tre anni che la vivo con sempre più intensità e devo dire che Napoli per me è come se fosse la mia città di residenza". E poi annuncia che presto a Napoli ci si trasferirà definitivamente: "Quasi quasi ci compro casa , perchè anche se in affitto vorrei svegliarmi la mattina con il panorama che c'è da quelle parti".



Intanto la sexy Fruscio porta in tour una "festa azzurra" tutta dedicata al Napoli e si prepara a girare le prime scene di un film della Tomei Productions.