Michelle, curve mozzafiato anche a Varigotti

La Hunziker e Trussardi appiccicati e innamorati

18/6/2012

Dopo Miami Michelle Hunziker vola a Varigotti e sulla spiaggia ligure, dove è di casa, la sexy showgirl svizzera sfoggia la sua forma più splendente. Prima in compagnia di Aurora, in jeans super short, poi dal balcone in bikini, con lato B in vista tra le sbarre e infine sulle rocce con il suo Tomaso, tra baci e tenerezze.

Per raffreddare le "bollenti" temperature Michelle e Tomaso sguazzano nelle limpide acque vicino a Finale Ligure e poi si abbracciano teneramente seduti su una roccia.



La passione tra i due è alle stelle, da Miami a Varigotti, stessi sguardi innamorati, stessa complicità. Le curve mozzafiato della Hunziker del resto sono un'esca a cui è difficile opporsi e Mr Trussardi non ha nessuna intenzione di resistere.



Alla bellezza di Michelle ha ceduto e la "sconfitta" sembra piacergli parecchio.