Laura Chiatti allo scoperto, ecco il nuovo seno

Sulla spiaggia di Cervia sfoggia un lato B tonico e formoso

18/6/2012

In riva al mare Laura Chiatti, come Belen, mostra la sua farfallina poco sopra il fondoschiena. In spiaggia con il fidanzato Davide Lamma e il figlio di lui, Nicolò, si gode un po' di riposo sotto il sole della Romagna svestendo i panni da attrice e indossando quelli di sexy bagnante. E' l'occasione, questa, per mostrare con orgoglio il suo "nuovo" e generoso décolleté. Mentre un micro slip con laccetti esalta il suo florido lato B.



Sembrano tutti felici e spensierati mentre, sul bagnasciuga, Laura, Davide e il piccolo Nicolò, giocano con un retino da pesca. Si rincorrono, si schizzano l'acqua addosso e infine si tuffano in acqua per un bagno rinfrescante. Prove di mamma per la Chiatti che sembra abbia un buon feeling con il figlio del cestista, suo fidanzato da quasi due anni.



Con la fascia bianca in testa e struccata è totalmente diversa da come appare nello spot pubblicitario che gira in tv in questi giorni, ma Laura, in costume, sembra una vera sirena dalla carnagione color latte. Fisico asciutto, gambe sinuose e sedere tonico: ecco lo spettacolo "al naturale" dell'attrice. Un po' meno naturale, ma comunque ben armonioso, è il suo generoso seno aumentato di una taglia qualche mese fa perché "troppo dimagrita". Così dice lei.