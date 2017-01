Carlo Conti finalmente sposa Francesca

Nozze con tanti vip nelle colline di Firenze

18/6/2012

Alla fine anche lo scapolone d'oro Carlo Conti ha detto "sì". Sulle colline fiorentine, il presentatore 51enne ha sposato Francesca Vaccaro, costumista romana, 11 anni più giovane. Abito grigio scuro, con gilet e cravatta chiara per risaltare l'abbronzatura, lo sposo è arrivato in chiesa su una vecchia Fiat 500 blu, addobbata con rose bianche. Ad attenderlo gli amici di sempre: da Leonardo Pieraccioni (testimone di nozze) a Giorgio Panariello.



Sabato 16 giugno gli sposi hanno scelto una chiesa piccolissima, nella Pieve di Sant'Andrea a Cercina, dove Conti ha mosso i primi passi come dj. Un ritorno al passato, dunque, per suggellare un momento importante. D'altronde gli sposi sono arrivati al matrimonio quando ormai nessuno se lo aspettava più. I due erano stati infatti fidanzati prima della passione tra Carlo e la sexy Roberta Morise.



E come nella più bella delle favole, lui è tornato sui suoi passi e le ha chiesto di sposarlo. Per il ricevimento Carlo e Francesca hanno scelto uno degli hotel più esclusivi di Firenze, sotto la collina di Fiesole, e si sono circondati di tantissimi ospiti vip (tra gli altri: Claudio Bisio, Antonella Clerici scortata dal fidanzato Eddy, Marco Masini e il sindaco di Firenze Matteo Renzi).



Dopo la prima notte di nozze, la coppia è tornata subito al lavoro. La luna di miele - per ora - può aspettare.