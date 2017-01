Natalia, gli Europei hanno la loro musa sexy

La modella polacca sugli spalti incanta tutti col suo décolleté

15/6/2012

La chiamano la Larissa Riquelme polacca e con la tifosa paraguaiana dei Mondiali in comune ha curve mozzafiato e forme provocanti. Sugli spalti di Polonia-Russia la più sexy delle tifose era sicuramente lei, Natalia Siwiec, modella 29enne, che con il suo décolleté in bella vista è diventata la Musa degli Europei 2012.

Di mestiere fa la modella e sui suoi profili Facebook e Twitter sfoggia il meglio di sé in bikini e lingerie. Polacca d'origine e tifosa sfegatata la sexy Natalia, seduta tra la folla durante la partita Polonia-Russia, ha sedotto tutti lanciando baci e mostrando le sue conturbanti curve sotto la maglietta scollatissima con i colori della sua squadra.



Le foto hanno presto fatto il giro del web e il paragone con la sexy tifosa dei Mondiali sudafricani, Larissa Riquelme, è stato immediato. Chi è la più hot tra le due sexy tentatrici degli spalti? La scelta non è facile, ma Natalia sarà presente anche durante Polonia-Repubblica Ceca e gli indecisi potranno ammirarla nuovamente in tutta la sua bellezza prorompente e giudicare... con obiettività.