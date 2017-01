La Hunziker festeggia con le rose

Cena, fiori e attenzioni da Tomaso

15/6/2012

Un vero gentleman: porta a cena la fidanzata, le regala dozzine e dozzine di rose rosse, le apre la portiera dell'auto, le spalanca l'uscio di casa, le dona le chiavi del suo cuore. Tomaso Trussardi festeggia con Michelle Hunziker sei mesi d'amore e mostra tutte le attenzioni per la sua bella. Lei in tubino nero e giubbino di pelle sorride orgogliosa davanti ai paparazzi, lui si prodiga in ogni modo per renderla felice...

A San Valentino il giovane manager le aveva fatto recapitare la scritta I Love You fatta interamente di rose rosse, ora per la cena romantica da Giannino, le consegna un enorme mazzo floreale. La rosa rossa dev'essere la preferita dalla Hunziker e Trussardi non perde occasione per riempirle la casa di fiori.



li abbiamo visti di recente in vacanza a Miami, ora la coppia รจ tornata a Milano, ma la passione e le coccole sono sempre all'ennesima potenza. Il cavaliere della Hunziker non sbaglia una mossa e per la sua principessa fa ogni tipo di galanteria.