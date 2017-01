Nicole "inciampa" ancora

Look sexy e sosta selvaggia per la Minetti

15/6/2012

Look sexy e provocante, in micro abitino stretch, che sottolinea le sue curve conturbanti e Nicole Minetti "inciampa" ancora. Stavolta non è il tacco il problema, ma la sua Range Rover parcheggiata nuovamente in sosta vietata, davanti al ristorante dove ha cenato con alcuni amici.

La consigliera continua ad attirare flash e paparazzi, che la inseguono ovunque pronti a cogliere ogni momento di défaillance. Che la bella Nicole colleziona ultimamente con nonchalance. Ai suoi parcheggi selvaggi eravamo abituati, l'altro giorno il tacco le si è impigliato sul pavé di via della Spiga e adesso nuovamente una sosta vietata.



La Minetti non sembra per nulla preoccupata, chiacchiera e si intrattiene con gli altri commensali davanti al ristorante, poi entra nella Range Rover guidata dal fedelissimo assistente Luca Pedrini e se ne va. Resta il cartello di sosta vietata ben in vista per i flash dei paparazzi. A Nicole, lo sappiamo, le cose vietate sono sempre molto piaciute.