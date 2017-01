La signora Clooney sbarca a Como

Shopping per Stacy Keibler

15/6/2012

Bella, semplice, elegante, Stacy Keibler conquista il lago di Como e con discrezione e tanti sorrisi sbarca in città per fare shopping. I flash l'attendono a riva e la fidanzata di Clooney con disinvoltura e classe inizia un tour per Como tra shopping e curiosità finendo per comprare nel grande magazzino Coin di via Boldoni. Prima dello sbarco però un piccolo incidente in acqua...

Già perché il motoscafo sul quale viaggiava insieme alla compagnia di amici - tra cui Sofia Coppola e Ben Weiss - e che la stava trasportando da Villa Oleandra a Laglio fino a Como, a qualche chilometro di distanza, si è sgonfiato. Il gruppo ha dovuto chiamare un battello-taxi e con quello raggiungere la riva.



Capelli biondi sciolti al vento, occhiali da sole, canotta chiara e décolleté nascosto da una sciarpa in seta fantasia sui toni dell'arancio-rosso, stesso colore degli shorts, sandali rasoterra, Stacy è apparsa raggiante con la sue eleganza e i suoi modi raffinati. Il gruppetto si è nascosto tra i turisti che affollavano il lago in una bella giornata di sole, ma i flash più attenti li hanno notati e immortalati. Ora c'è attesa per vedere Stacy con George, magari in uno dei giri in moto preferiti dall'attore oppure nel localino in cui Clooney ama andare a cenare...