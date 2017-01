La rosa dei calciatori che vanno al mare

Marchetti, Cassetti a Miami, per Matri località tropicale con la sua Velina

15/6/2012

Mentre la situazione dei compagni Azzurri impegnati agli Europei si complica, i calciatori che non sono stati convocati in Nazionale si sollazzano in vacanza con famiglia e fidanzate. A Miami Beach sono volati Marchetti, Cassetti, Di Vaio e Totti. Aquilani ha preferito le Maldive. Anche Matri ha scelto una meta paradisiaca per stare con la sua velina mora Federica.

Hanno temporaneamente appeso le scarpe con i tacchetti al chiodo per indossare il costume e godersi un po' di mare in dolce compagnia. Fuori dalla rosa dei convocati sono lontani anni luce dall'ansia “biscottone” di un ipotetico 2-2 tra Spagna e Croazia.



Così Federico Marchetti e Rachele Mura si riposano Oltreoceano concedendosi lunghe passeggiate mano nella mano e tanti bagni. Stessa location per Cassetti che in riva al mare gioca a racchettoni con la moglie con cui poco dopo si concede un bagno romantico. Poi, tra braccioli e secchielli, si dedica ai bambini. Anche Di Vaio, sul bagnasciuga si divide tra compagna e bimba, che coccola affettuosamente mentre la porta in acqua. Impossibile non citare il capitano della Roma Francesco Totti e famiglia, ormai di casa in Florida.



Le Veline, entrambe fidanzate con due calciatori, hanno scelto due località differenti. Alessandro Fogacci e Costanza Caracciolo sono volati nella vicina Santorini, dove tra tramonti spettacolari e frutta fresca hanno trascorso qualche giorno lontano dai riflettori, mentre Alessandro Matri e Federica Nargi hanno raggiunto una meta dagli scenari paradisiaci. Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche, con la loro bambina, hanno invece raggiunto le Maldive. Di loro in costume nessuna immagine, ora le attenzioni sono tutte per la piccola Aurora.



Poi c'è il ghanese Kevin Prince Boateng che fa gli auguri al fratellastro via Twitter, impegnato con la nazionale tedesca, e riparte per le vacanze con Melissa Satta. Dopo New York e Miami questa volta raggiungono Maiorca.