La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

16/6/2012

Mentre Belen e Stefano fanno i piccioncini dietro le quinte della nuova campagna pubblicitaria di 2Jewels, Emma ammette che non era più innamorata del ballerino di Amici e Corona posa completamente senza veli. Intanto si moltiplicano le bellezze da spiaggia come Melissa Satta, Ilary Blasi e Cristina Parodi. Nicole Minetti, a passeggio per le vie del centro di Milano, inciampa nel pavè. Scopri cosa fanno i calciatori non convocati agli Europei. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di gossip.

LUNEDI' 11 GIUGNO



Belen e Stefano innamorati dietro le quinte



Satta e Blasi, curve a confronto



MARTEDI' 12 GIUGNO



Emma: non ero innamorata di lui



Bellezze in due pezzi bollenti