Kanye si mette nei guai per un nudo

14/6/2012

Lo scatto di uno splendido nudo di donna visto da dietro postato sul suo profilo Twitter e per Kanye West sono cominciati i guai. Il volto non è riconoscibile, ma sul Web si fa il nome della sua fidanzata, Kim Kardashian. Lei si arrabbia, lui rimuove immediatamente lo scatto. Intanto però tale Amia Miley, prorompente pornostar, si riconosce nella foto...

Un bel rompicapo e un'occasione ghiotta sul web per creare un caso. La foto fa il giro del web e scoppia lo scandalo. Non si capisce infatti se il rapper, attuale compagno della reginetta dei reality tv americani, abbia postato quella foto per errore, ma soprattutto chi sia davvero la protagonista dello scatto scandaloso. A rivendicare le sue curve a nudo immortalate nella foto interviene intanto una signorina ai più sconosciuta, Amia Miley, pornostar di professione, con una certa somiglianza con Kim.



Amia posta nuovamente lo scatto sul suo profilo twitter e scrive: "Apparently a naked photo of me eating is going viral.... as Kim Kardashian.... Im confused", ovvero "Una mia foto nuda mentre mangio sta diventando molto famosa, come Kim Kardashian, sono confusa...". Poi passa al contrattacco e ribadisce: "Im not going 2 argue about whether that pic is me or not.. want proof? look at the back dimple piercings. kim k doesn't have those", Amia non vuole nemmeno discutere se la foto sia sua o no, la prova dell'identità sarebbero però dei piercing, che Kim non possiede e il giro vita troppo sottile, come spiega in un altro post dove ribadisce che lo scatto risale al maggio 2011: " It a pic from May 2011. Its been on tumblr forever. Kim's waist is not that tiny to begin with..."



Né Kim né Kanye intervengono per ora nel focoso dibattito. Se la foto fosse davvero di Amia però, Kim vorrà certo sapere perché Kanye ce l'avesse tra le sue foto su Twitter e se il rapper non ha una spiegazione plausibile e credibile la loro prossima convivenza potrebbe essere a serio rischio.