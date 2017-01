Cristina Del Basso non provoca più

Per l'ex gieffina décolleté contenuto

14/6/2012

Cristina Del Basso si è messa subito in luce quando era una concorrente del Grande Fratello 9 con la sua prorompente fisicità. Quel seno bombastico su un corpo esile le ha portato fortuna tanto che il mondo dello showbiz le ha aperto subito le porte offrendole calendari e la copertina di Playboy. Ma a Tgcom24 ha confidato che il suo décolleté iniziava a pesarle un po'. E ora, pizzicata a Milano, sembra che si sia alleggerita di qualche taglia.

Infatti quasi si stenta a riconoscerla. Ai tacchi vertiginosi e alle mise provocanti preferisce un look più sportivo con tanto di leggings neri e scarpe da tennis ai piedi.



L'unico vezzo è la maglia a fascia azzurra che lascia scoperte le sue spalle e evidenzia quel seno sempre bello florido, ma che appare più piccolo. Sarà un effetto ottico della maglia? Oppure lo scatto del fotografo non rende giustizia? Per ora non ci sono sue dichiarazioni in merito, ma proprio pochi mesi fa a Tgcom24 ha detto: "Non voglio essere ipocrita, lo so che il seno è stata la mia fortuna e lo sarà ancora per molto, ma mi pesa un po'. Non escludo che tra qualche anno, quando finirò di giocare con me stessa, lo ridurrò". Che abbia anticipato i tempi?



Intanto godiamoci qualche immagine con un doveroso confronto.