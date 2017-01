Melita Toniolo, baci con Antonio

Su Twitter mostra il suo fidanzato

14/6/2012

Moro, barba incolta, occhiali, fisico robusto. Melita Toniolo bacia, stringe, avvinghia e si lascia andare su Twitter mostrando il suo nuovo fidanzato. Non fa parte del mondo dello spettacolo, lavora nel ramo immobiliare e si chiama Antonio. Per lui la Diavolita ha perso la testa e con lui ha messo su casa a Milano.

Dopo aver postato le immagini di dolci messaggi sullo specchio del bagno in cui Antonio si rivolge alla bella Diavolita chiamandola “pulce” o aver twittato il braccio del fidanzato al bar mentre beve un bicchiere di birra o ancora mentre intinge la brioche nel cappuccino, Melita esce allo scoperto e scrive: “Lui” con tanto di cuoricino. La foto li ritrae avvinghiati mentre si scambiano un bacio appassionato. Lui in tshirt bianca e lei in abito supersexy corto e aderente con tanto di scarpe col tacco e posa da diva. E ai followers che chiedono di chi si tratti risponde, come è ovvio: “il mio fidanzato”.



Che era innamorata lo avevamo notato da tempo e quelle scritte “Sarai per sempre la mia vita”, “Ti amo”, “Sei la parte più bella” che lui le dedicava e lei con orgoglio mostrava sul suo profilo avevano fatto intendere che si trattasse di un grande amore. Ora la Toniolo ha deciso di presentarlo a tutti. E che dopo le presentazioni arrivino i fiori d'arancio? La casa da condividere c'è già ed è nuova di zecca e Melita mostra di saperci fare anche in qualità di casalinga: eccola pulire con devozione la doccia e la cucina... Davvero una donna da sposare!