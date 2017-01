Tra Giorgia e Vittorio è amore da batticuore

E lui con l'ex velina ci farebbe anche un figlio

14/6/2012

Sembrava un flirt estivo invece tra Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti è amore vero, quello che fa battere il cuore con tanto di crampi allo stomaco, come rivela l'ex velina alle amiche e quello che fa mettere in programma anche un figlio, come confessa l'inviato ciclista di “Striscia”.

E su Novella 2000 ecco gli scatti dei due in una sessione di shopping e baci...Insieme per le vie di Milano la bella showgirl sarda e il mago delle due ruote si sono concessi acquisti selvaggi e altrettanti siparietti di passione.



Come teenager Giorgia e Vittorio si baciano tra la gente e non si staccano un attimo. In programma ci sono già, pare, due passi importanti: la convivenza e, chissà, magari anche un figlio, che Brumotti stesso afferma di volere dalla Palmas, già mamma di Sofia, 4 anni, avuta dalla sua precedente relazione con Davide Bombardini.



Prima di tutto però ci sono da organizzare le vacanze estive, insieme naturalmente, tutti e tre, Giorgia, Sofia e Vittorio. Meta top secret e partenza dopo la fine dell'asilo della piccola. E se son rose fioriranno tutte.