La Parodi si distrae con il nudista

La giornalista beccata a Formentera

14/6/2012

Come due piccioncini in luna di miele, Cristina Parodi e il marito Giorgio Gori si godono una bella vacanza romantica a Formentera. Smessi i panni della giornalista e del produttore i due indossano un costumino fucsia e cappello di paglia lei, tshirt bianca e boxer rosso lui. Non tutti però, nella spiaggia di nudisti in cui si trovano, indossano il costume. E così Cristina ha un incontro ravvicinato con un nudista, come mostra il settimanale Nuovo.

Baci e passione sulla spiaggia per la giornalista che occhiali da sole e cappello stringe a sé il marito inondandolo di carezze e coccole. La coppia sembra in luna di miele impegnata a reciproche attenzione. Stesi sulla sabbia si baciano e tubano come due innamorati alla prima vacanza insieme. Poi lei si cambia il bikini improvvisando un semi topless, nascosto dal pareo. Ma quando Gori si allontana, la Parodi si distrae concentrando il suo sguardo sul corpo di un nudista che le sta accanto.