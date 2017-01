Melissa Satta e il mistero della taglia in più

A Tgcom24: "Altro che ritocco al seno... Sono ingrassata di 6 chili"

14/6/2012

"Non devo giustificare sempre ogni cosa, sono ingrassata e non mi sono rifatta il seno". Così Melissa Satta risponde a Tgcom24, dopo aver cinguettato su Twitter: "Oi oi oi... sono 6kg in più dell'anno scorso....mica rifatta! Ahahahahahah.... Mi metto a dieta!". Svelato il mistero sulla taglia in più di reggiseno?

Quel che è certo è che gli scatti che la immortalano felice e innamorata a Miami insieme al fidanzato Kevin Prince Boateng mostrano il décolleté della bella showgirl sarda visibilmente aumentato. Al ritorno dalle vacanze Melissa non perde tempo e posta il suo commento su Twitter per zittire i rumors che le attribuiscono un ritocco al seno. A Tgcom24 rincara la dose: "Sono ingrassata, di sei o quanti chili volete. Sto bene, sono felice e fidanzata e vivo un momento positivo."



Le condizioni ideali per mettere su chili. Ed eccola nuovamente cinguettare nel post successivo: "Sono tornata a casa dopo 10 giorni.... E la cosa più bella è cucinare un buon risottino..." Non c'è dubbio, l'ex velina non nasconde un dolce segreto, il seno è sicuramente aumentato e magari qualche chiletto in più si nota, specie se si mettono a confronto le immagini scattate lo scorso giugno con quelle di quest'anno. Melissa resta comunque bellissima e super sexy e qualche chilo in più non fa che rendere le sue curve ancora più conturbanti. Quando si sta bene, si ama godere dei piaceri della vita, e la tavola è uno di questi!