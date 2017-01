Il lato B di Rihanna nello spot non è il suo

Scoppia la polemica e la cantante si arrabbia

13/6/2012

Passeggia per New York con un provocante nude look, gonna leggera e velata e reggiseno a fascia trasparente. La provocazione è il suo mestiere del resto e Rihanna lo fa molto bene. Intanto su Internet scoppia la polemica sulla controfigura che la cantante avrebbe usato per una pubblicità. Il lato B non sarebbe il suo...

Guardando alcuni scatti postati su Facebook in cui la regina del pop delle Barbados posa per Terry Richardson in calzoncini corti di jeans ammiccando sensuale, si direbbe proprio che Rihanna non abbia bisogno di nessuna controfigura. Che sia una delle donne più sexy del pianeta è cosa risaputa e riconosciuta. E le sue curve super sexy sono la prova più che evidente che il suo lato B va benissimo dal vero, senza bisogno di ritocchi o sostitute.



A lanciare la freccia avvelenata però c'è nientemeno che “The Sun”, che svela addirittura l'identità della controfigura, Jahnassa Aicken, modella 27enne dell'agenzia Style Academy di Belfast. Suo sarebbe il lato B mostrato nell'ultimo spot della campagna d'intimo di Armani e a sceglierla sarebbe stato lo stesso entourage di Rihanna. Lei però non ci sta: "Chi è Jahnassa”, cinguetta su Twitter la cantante, e poi manda letteralmente a quel paese l'insindacabile "The Sun": "Ok @thesunnewspaper, this is the only way I could say this to you!!! F*** YOU....AND yo baggy a** condom", ha scritto sulla sua pagina ufficiale. Giudicate voi... Fondoschiena autentico e di una controfigura?