Magnini: "Meno sesso con Federica"

Filippo: "La vittoria è un orgasmo"

13/6/2012

Con Federica Pellegrini non c'è crisi, però Filippo Magnini confessa che in vista delle Olimpiadi di Londra fa meno sesso. "Ci sono atleti che fanno sesso anche la sera prima, senza problemi. Io sono più prudente" spiega al settimanale A. Il nuotatore due volte campione del mondo dei 100 stile libero e campione europeo in carica, descrive il piacere della vittoria: "Quell’attimo non te le toglie più nessuno. È tuo per sempre. Un orgasmo vero".

Fa il riservato sulla sua vita privata e soprattutto cerca di parlare della pellegrini, però Magnini spiega la disciplina erotica di uno sportivo durante il ritiro olimpico: “Nei giorni delle gare sto tranquillo”.



E svela i retroscena delle voci su una presunta crisi con la campionessa di nuoto: “Un venerdì Fede è andata a casa dei suoi a Spinea, vicino Verona, e ci è rimasta fino a domenica. Ma io ero in Australia con la Speedo. Ecco spiegata la presunta crisi”. Ma perché i nuotatori si fidanzano spesso fra di loro? “Perché è uno sport in cui maschi e femmine si allenano insieme, fanno la stessa vita e le identiche rinunce, incontrano le medesime difficoltà: ci si capisce e ci si consola”.