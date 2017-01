Naomi, in bikini è sempre una Top

A Ibiza la Campbell si rilassa con il fidanzato

13/6/2012

Un corpo tonico e invidiabile, a 42 anni appena compiuti le curve di Naomi Campbell restano al top, come se il tempo non fosse passato. Gambe lunghe e muscolose e ventre piatto senza un filo di cellulite o smagliature. Il volto appare però un po' "invecchiato" e il décolleté non eccede in generosità...Ebbene, anche la Pantera Nera della moda è umana.

Un giorno di mare sulla spiaggia di Ibiza con l'amica Afef e l'inseparabile eterno fidanzato, il ricco magnate russo Vladislav Doronin. Relax e divertimento dopo aver organizzato un party a sorpresa per il quarantasettesimo compleanno di Giuseppe Cipriani proprio a Ibiza, lo scorso sabato sera. Naomi indossa braccialetti al polso e alla caviglia e i soliti grossi occhiali da sole, ha un album d disegno in mano, come se si fosse portata del lavoro in vacanza.



A breve però la top model tornerà a Londra. La splendida supermodella sarà infatti protagonista alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi insieme a Kate Moss e alla giovane collega Rosie Huntington-Whiteley. Le tre bellezze planetarie si esibiranno il 12 agosto davanti ai 10.500 atleti che prenderanno parte ai Giochi, a personalità della moda, dell'arte e della musica britannica in una sfilata chiamata “A Symphony of British Music”, durante la quale indosseranno il meglio della moda "british".