Nicole Minetti inciampa a Milano

Il tacco nel pavé per la consigliera

13/6/2012

Canotta nera con décolleté strabordante, pantaloni chiari ultrastrench per mettere in risalto il fisico, scarpette con il tacchetto e aperte sul davanti. Nicole Minetti va a fare la spesa, ma prima di rincasare in via della Spiga a Milano inciampa nel pavé. Il tacco si incastra tra un sanpietrino e l'altro e la consigliera rischia un capitombolo. Nicole abbassa lo sguardo per liberarsi dall'incastro, ma i flash fissano il suo davanzale.

Capelli raccolti in una treccia dietro la nuca, giacca aperta e borsa della spesa in mano. La Minetti da brava casalinga va a fare la spesa ma se ne infischia della pioggia che inizia a cadere. Così accelera il passo e con fare infastidito si dirige verso casa.

Forse la fretta le fa commettere il passo falso: la consigliera finisce col tacco nel pavé e rischia di capitolare. Ma niente paura, si regge in piedi e riprende la corsa. Nel frattempo i paparazzi che la seguono ne immortalano il décolleté prorompente.