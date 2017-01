Corona: "Senza Belen sarei finito male"

Fabrizio a "Chi": "Voglio bene alla mia ex, mi ha regalato un amore folle"

13/6/2012

Sulle pagine di Chi Fabrizio Corona parla per la prima volta della fine della sua travagliata storia d'amore con la Rodriguez. "Voglio bene a Belen, mi ha salvato la vita e mi ha regalato un amore folle, ma vederla sui giornali oggi mi fa ridere e mi fa pena al tempo stesso". E dopo il video della showgirl in cui appare nuda con Stefano De Martino, anche Corona posa per gli amici senza veli. Il risultato non è lo stesso.

Sommerso da continui problemi giudiziari, Corona racconta: "Quando ho conosciuto Belen sembravo posseduto dal demonio, se non ci fosse stata lei sarei finito male, con lei ho ricominciato a vivere".



Ma il "miracolo" di Belen non gli è bastato per stare lontano dai guai e dopo qualche anno la loro relazione si è consumata: "Con me non c'’è mai stabilità, specialmente se una donna è insicura. Dopo la condanna di Torino sono tornato cinico e cattivo. Una sera sono tornato a casa e ho detto a Belen: “Non posso più permettermi di essere quello che sono sempre stato con te”".



Così la Rodriguez dopo una vacanza in Venezuela dai genitori ha conosciuto Stefano De Martino ad Amici e tra i due è nato subito un certo feeling: "Devo dare atto a Belen che è sempre stata sincera con me. Le piaceva questo ragazzo, ci siamo parlati con la consapevolezza di chi, quando finisce una storia sa che è meglio per sé ma anche per l'altro. Poi, cinicamente, ho ricominciato a fare il mio lavoro e le loro foto sono arrivate sul mio tavolo prima che agli altri".



Se in pochi credevano all'autenticità della storia tra la showgirl e il ballerino, Fabrizio non ha dubbi, proprio perché conosce bene la ragazza: "Lui l’'ha fatta tornare alle sue origini e le ha dato quella parvenza di semplicità che ha placato la sua insicurezza. Poi ha fatto errori clamorosi, come quello di dire che non voleva parlare di questa storia, salvo rilasciare venti dichiarazioni il giorno dopo".



Ormai sono lontani i tempi in cui Fabrizio corona si faceva pizzicare nudo, in atteggiamenti intimi, alle Maldive con Belen Rodriguez. E ora che la sua ex sta con il ballerino a lui non rimane che improvvisare tutto solo, nel backstage di un servizio fotografico, uno spogliarello per SocialChannel. Più divertito che serio, Corona mostra un fisico scolpito con tanto di addominali, lato B e tatuaggi in bella vista. Per lui, sempre attento ai dettagli, depilazione e lampada total body.