Emma: non ero innamorata di lui

La Marrone si confessa su De Martino

12/6/2012

“Com'è che mi sono messa a disposizione di uno così, consegnata mani e piedi? Perché, poi? Che cosa cercavo? Ora lo so. Avevo in mente l'idea di una persona che non esiste”. Emma Marrone, dopo mesi di silenzio, si confessa a Vanity Fair e racconta quanto ha sofferto in questi mesi, dopo l'addio a Stefano De Martino, e come è riuscita a cavarsela. Da sola. “Ho sempre fatto tutto da sola. Anche gli errori”.

“Lui niente, lui non parla, lui non c'era e basta. Mi faceva ridere: è di Napoli, anzi di Torre Annunziata – Emma cerca di ricomporre il puzzle della sua vita e del suo amore – Lui non c'entra poveretto.. Ha fatto una cosa che farebbero milioni di persone, è come gli altri milioni, uguale. Non c'entra nemmeno lei, figuriamoci. E' simpatica, è bella, fa i balletti, sta senza mutande: fa bene, è il suo lavoro. Avrà anche i suoi problemi”.



Le avevano offerto un sacco di soldi per parlare della nuova coppia Belen e Stefano, ma la Marrone preferiva evitare, pensare, ritrovare se stessa. Ora le è tutto più chiaro. “Sto benissimo... Sto veramente molto bene. E' stato doloroso, questo mese e mezzo, ma utile. Ho passato dei momenti tremendi. Sai quelli in cui torni a casa la sera e dici: e ora? Ora per chi stiro? Per chi cucino? Ma com'è stato possibile? Ma è stata colpa mia?”.



E la svolta: “Il problema sono io. Ero io. Mi ero fatta un film. Io ho sempre fatto tutto da sola. Anche gli errori” e poi parla della maternità... “E poi certo che vorrei anche un figlio, tanti, prima i bambini non li guardavo, ora mi fermo per strada...”