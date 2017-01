Alessia e Francesco, la coppia con la valigia

Marcuzzi-Facchinetti si confessano a Tgcom24: "Il matrimonio? Può aspettare"

12/6/2012

Sono pronti ad andare in vacanza, "tutti insieme con la famiglia", e - soprattutto - sono più uniti che mai. Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti da quasi due anni sono la coppia più bella dello showbiz. In barba alle malelingue che li vogliono perennemente in crisi, loro si godono la piccola Mia e a Tgcom24 confessano: "L'unica cosa che ci divide sono le città (Milano e Roma), siamo l'uomo e la donna con la valigia, ma questo ci unisce di più".