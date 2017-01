Kate Moss, capezzoli in vista

La top model scorda ancora il reggiseno

12/6/2012

E' un'icona della moda, amata dalle fashioniste di tutto il globo per i capi da trendsetter che sfoggia e adorata per il suo fisico da passerella. Le basta infilarsi un maxiabito nero semitrasparente per fare colpo, e anche questa volta Kate Moss è uscita dalla cabina armadio con troppa fretta e ha dimenticato di mettersi il reggiseno. E le scarpe? Non saranno quelle del marito?

Il nero è il suo colore preferito e dai tailleur agli abitini, dai tubini agli abiti da sera, la top model ne deve avere l'armadio pieno. Per una passeggiata per le vie di Londra con Jamie ha scelto un abito lungo fino ai piedi, semplice e senza pretese con un tocco di sensualità, grazie a quel seno in bella vista che si intravede.



Il 12 agosto prenderà parte insieme a Naomi Campbell alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra. Le due top sfileranno con gli abiti di Vivienne Westwood e Alexander McQueen e chissà se la Moss sceglierà un capo nero e se indosserà il reggiseno...