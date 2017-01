Wags azzurre accanto ai loro compagni

E i single come SuperMario si trovano una ragazza

12/6/2012

Da Carolina Cassano a Silvia Hshie, moglie di Alessandro Diamanti, le wags degli azzurri per gli Europei 2012 sono ai loro posti, accanto ai compagni e in attesa della prossima partita chi è rimasto single si consola trovandosi una girlfriend per l'occasione. E' il caso di Mario Balotelli paparazzato per Cracovia con una bella mora.

Il bomber del Manchester City avrebbe potuto salutare con un bacio la sua Raffaella Fico sugli spalti, ma i due si sono lasciati poco meno di un mese fa e al grande appuntamento degli Europei SuperMario ci è arrivato da solo. Poco male per lui, che ha fama di essere un gran playboy. Eccolo infatti a riposo, tra un allenamento e l'altro passeggiare accanto ad una splendida mora, di cui non è al momento nota l'identità.



Gli altri azzurri possono invece contare sul tifo sfegatato delle proprie compagne, che in maglia azzurra popolano la tribuna italiana. Eccole schierate da Carolina Cassano a Silvia Hshie, moglie di Alessandro Diamanti, passando per le bionde Valeria Maggio e Roberta Marchisio e per Cristiana Del Pin, fidanzata di Riccardo Montolivo e naturalmente Novella Benini, compagna di Cesare Prandelli. Speriamo portino fortuna alla nostra nazionale anche nella prossima partita.