Gaia Amaral, sexy su Playboy

L'attrice ammicca sicura senza veli

12/6/2012

E' di Gaia Amaral la copertina del nuovo numero di Playboy. Con la sua elegante bellezza posa senza veli mostrando quel suo lato più sensuale. Viso dolce e fisico asciutto con curve perfette sul lato B per la "garota" di origini brasiliane. Scatti sexy si alternano a quelli casti, mentre gioca davanti all'obiettivo con un babydoll nero appena velato e con un completino intimo che evidenzia la sua silhouette da modella.



Dalle passerelle ai set, il salto è stato breve per una ragazza di talento come lei. Essere bella è un aiuto, ma Gaia è una che tira fuori le unghie all'occorrenza. La dimostrazione è in questi giorni sul suo Twitter, un vero canale di comunicazione per protestare contro la mattanza dei cani in Ucraina, dove si stanno svolgendo gli Europei di calcio.



Ma per Playboy l'Amaral ha messo da partele sue battaglie per sfoderare solo l'arma della sensualità. Occhi da cerbiatta contornati da una matita nera, i lunghi capelli che le cadono sulle spalle le mani che coprono il seno le donano quel tocco di maliziosa eleganza che non passa inosservata.