Bellezze in due pezzi bollenti

Cartoline estive da Twitter per Caracciolo, Capriotti & Co.

12/6/2012

Bikini esplosivo per Sabrina Ferilli, la più sexy d'Italia, sfoggio di lato B per Elisabetta Gregoraci, prima italiana sbarcata a Formentera in questo inizio d'estate e poi le curve hot di Cecilia Capriotti dalla Sardegna e quelle di Costanza Caracciolo, ex velina in vacanza.

L'estate si sta ufficialmente avvicinando e per le belle dello showbiz è sempre più tempo di bikini. Su Twitter spopolano gli scatti intimi e bollenti. Da quello di Imogen Thomas, maggiorata inglese e starlette da reality, che posta il suo fondoschiena mozzafiato in un due pezzi fiorato, a quello di Victoria Silvstedt giunonica bionda perennemente on holyday, passando da quello dell'ex pupa Silvia Abbate, che si fotografa davanti allo specchio in albergo a Milano Marittima, fasciata in un micro costumino dorato, per Bar Refaeli che gioca con l'arcobaleno e per una splendida Fiammetta Cicogna.



La fiera delle vanità da spiaggia è cominciata. Ne vedremo delle belle...