Eli, look aggressivo per andare a letto

La Canalis su Twitter posa "in red"

11/6/2012

Rossetto rosso fuoco, capelli tirati indietro, bustino in tinta e look aggressivo e sexy. Così Elisabetta Canalis appare in uno scatto postato via Twitter: "Tra poco si va a nanna", scrive. A letto così? La bella ex velina sarda sta in realtà posando. Dopo il servizio per "Sportweek", di cui mostra una foto ricordo, adesso un altro shooting per lei.

Eli infatti sta ammiccando dietro all'obiettivo del fotografo Tony Kelly. Negli scatti precedenti la vediamo intenta nel trucco e nel restauro. Poi et voilà il risultato finale. Un periodo felice questo per la showgirl, che i paparazzi hanno anche immortalato in giro per West Hollywood, con calzoncini corti e ballerine nere, sorridente e in splendida forma.



Al suo corpo la showgirl ci tiene parecchio e lo ha più volte dimostrato. Ecco infatti, da Who Say, uno scatto in versione palestrata convinta. Così si mantiene la linea e si tonificano i muscoli.



In forma perfetta del resto Eli appare anche nel servizio per "Sportweek", di cui posta un'ultima foto-ricordo. In bikini affacciata ad un balcone da Santo Domingo: "Sportweekdreams memories", scrive e sorride alla telecamera.



Non c'è dubbio, l'ex Miss Clooney sta bene anche da single e in compagnia dei suoi Pierini, protagonisti con lei di un altro simpatico scatto su Twitter, e si diverte. L'estate è lunga e qualcosa succederà sicuramente. Anche in amore.