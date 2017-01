Satta e Blasi, curve a confronto

La mora e la bionda beccate in spiaggia

11/6/2012

La mora e la bionda, non sul balcone di Striscia, ma sul bagnasciuga di Miami. Melissa Satta in dolce compagnia del calciatore del Milan, Ilary Blasi del marito, il capitano della Roma Francesco Totti. Curve a confronto e lati B in gara per una vacanza all'insegna dei fisici scultorei e dei décolleté generosi. Chissà se le due coppie si incontreranno...

Baci, abbracci, coccole, effusioni amorose in acqua. Non è Formentera e non è Bobo Vieri, ma il film è simile a quello già visto qualche anno fa. Ecco Melissa Satta sulla spiaggia di Miami con il fidanzato Kevin Prince Boateng. Fisico da sballo e seno prosperoso, più del solito come Tgcom ha già sottolineato...



Ilary Blasi sfoggia costumini colorati e lato B da incorniciare mentre il Pupone la segue passo dopo passo sul bagnasciuga. In acqua insieme, sulla sdraio insieme... La bella showgirl è marcata stretta da Francesco Totti che controlla sguardi indiscreti e ammiratori troppo invadenti.