Barbara e Anthony si sono lasciati

La De Rossi conferma la fine della sua storia d'amore su "Gente"

11/6/2012

Sembrava dovesse durare per sempre e invece la loro storia d'amore è già arrivata al capolinea. Barbara De Rossi e Anthony Manfredonia si sono detti addio. A confermarlo è proprio l'attrice sulle pagine di Gente. I due, insieme dall'estate del 2010, fino a qualche tempo fa sognavano il matrimonio e un bambino.



Sono quindi sfumati nel nulla i progetti di una vita insieme. Ma dietro alla loro rottura non c'è il tradimento di Anthony con una giovane attrice, come si vocifera nell'ambiente: "Tutte storie - sottolinea Barbara - non è comunque quello il motivo della nostra separazione". Però l'attrice non si spinge oltre e il motivo del loro addio resta per ora un mistero.



Lui, che sul suo braccio si è fatto tatuare la B di Barbara e che qualche settimana fa annunciò in tv che aveva chiesto alla sua compagna di sposarlo (ma stava aspettando la sua risposta), è già tornato single. Non si sa ancora se abbia abbandonato la casa che condivide con la De Rossi e sua figlia Martina, ma certo è che non potrà restare a vivere lì per ancora molto tempo.



E così la storia d'amore che tanto fece discutere due anni fa, che andava un po' contro tutto e tutti, è naufragata. Ventidue anni di differenza, lui 30 e lei 52, non sono pochi anche se l'attrice ha spesso sottolineato che "lui è un ragazzo maturo, spesso più di me". Mentre lui affermava: "Ho sempre avuto donne più grandi. Barbara è la mia musa ed è stata accettata benissimo anche dalla mia famiglia".



E se Anthony pensava ai fiori d'arancio, Barbara non aveva mai nascosto il desiderio di avere un un figlio nonostante non siano mancati momenti di crisi, rientrati poi nel giro di qualche giorno. Ma Barbara per ora mantiene le labbra serrate perché non ha nessuna intenzione di spiegare il motivo della separazione dal ragazzo che ha regalato una ventata di aria fresca alla suia vita.